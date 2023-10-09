Грозный, 9 октября, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Чеченский лидер Рамзан Кадыров записал видеообращение «к мировому сообществу». Он призвал хоть один раз единогласно принять справедливое решение по поводу ситуации в Палестине.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

«Обращаюсь к лидерам мусульманских стран — создайте коалицию и призовите тех, кого вы называете друзьями, Европу и весь Запад, чтобы они не бомбили мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков», — сказал глава Чечни Кадыров, отметив, что республика поддерживает Палестину и люди против этой войны.

По его мнению, начавшийся конфликт может перерасти в нечто большее.

«Я призываю остановить как войну, так и любые формы нагнетания обстановки», — заявил Рамзан Кадыров, заверив, что подразделения готовы выступить в качестве миротворческих сил для наведения порядка.

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Как сообщало ИА Регнум, по меньшей мере 900 израильтян погибли за три дня с момента неожиданного вторжения ХАМАСа. В Газе сообщили о 560 погибших и более 2700 раненых.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале сильнейшей атаки на Газу.

В ближайшее время в Москву может состояться визит президента Палестины Махмуда Аббаса. Об этом сказал посол Палестины Абдельхафиз Нофаль.