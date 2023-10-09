Вена, 9 октября, 2023, 23:48 — ИА Регнум. Исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд попросил о встрече с ключевыми руководителями в России, поскольку обеспокоен предпринимаемыми Москвой шагами по отзыву ратификации ДВЗЯИ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я попросил о возможности встретиться с ключевыми лидерами в Москве как можно раньше», — сказал он.

По словам Флойда, ратификация ДВЗЯИ отвечает национальным интересам России и всего человечества. Он напомнил, что в основе ДВЗЯИ лежит глобальная мониторинговая система, которая может зафиксировать ядерные испытания в любом месте и в любое время.

Глава ОДВЗЯИ рассчитывает на дальнейший вклад России в эти усилия, в частности завершение работы над своим сегментом Международной системы мониторинга.

Как передавало ИА Регнум, 5 октября российский лидер Владимир Путин допустил, что РФ может отозвать ратификацию договора о запрещении ядерных испытаний, поскольку США его до сих пор не ратифицировали, но решение по этому вопросу может принять только Госдума.

В Кремле заявили, что возможность отзыва Россией ратификации ДВЗЯИ не означает намерения провести ядерные испытания. Нижняя палата парламента РФ намерена обсудить вопрос об отзыве ратификации на ближайшем заседании, отметил 6 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Государственный департамент США 7 октября выпустил заявление, в котором выражена обеспокоенность планами России по ДВЗЯИ. Такой шаг якобы подвергает опасности глобальные нормы о запрете испытания ядерных бомб.