Вашингтон, 9 октября, 2023, 23:22 — ИА Регнум. Оставшиеся территории Западной Украины, на которых будет создана страна, должны быть нейтральными по отношению к России, заявил в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Каким бы ни было государство, которое возникнет в западной части Украины, оно должно быть нейтральным», — сказал полковник.

Макгрегор уверен, что Россия не позволит США сделать из соседней республики плацдарм для её нападения. Кроме того, новое государство не должно стать частью военного союза под эгидой американцев, добавил экс-советник.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Макгрегор утверждал, что у Вашингтона есть два варианта, чтобы определиться со своей позицией в конфликте на Украине. В США должны сказать, что сделали всё возможное, иначе слишком велик риск прямой войны с Россией, либо Вашингтон вовлекается ещё глубже и тогда придётся использовать собственные сухопутные войска. Военный призвал США к заключению мира, поскольку ко второму варианту развития событий США не готовы.

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон спрогнозировал, что ещё до окончания конфликта Украина может лишиться Одессы и Харькова. Западные союзники Украины уже обсуждают признание Крыма и Донбасса и всё чаще дают понять главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что ему придётся отказаться от притязаний на эти территории, но и для завершения конфликта пожертвовать ещё большим. Экс-разведчик отметил, что Зеленский и его олигархи не хотят на это идти, но, скорее всего, и этого будет недостаточно.