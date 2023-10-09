Тель-Авив, Израиль, 9 октября, 2023, 23:18 — ИА Регнум. По меньшей мере 900 израильтян погибли за три дня с момента неожиданного вторжения ХАМАСА. Об этом сообщила газета Израиля Haaretz.

ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

По информации издания, военные ранее заявляли, что им удалось установить полный контроль над израильскими городами.

По предварительным данным, погибших уже не менее 900 человек, раненных — 2400.

В Газе сообщили о 560 погибших и более 2700 раненых.

Как сообщало ИА Регнум, представители радикального движения Палестины ХАМАС заявили, что готовы обсуждать с Израилем перемирие.

ХАМАС 7 октября осуществило ракетную атаку на территорию Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов на юге страны. По сектору Газа Израиль нанёс ответные удары.

Среди израильских пленных есть десятки людей со вторым гражданством, в том числе российским.