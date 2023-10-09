Рамалла , 9 октября, 2023, 23:03 — ИА Регнум. Представители радикального движения Палестины ХАМАС заявили, что готовы обсуждать с Израилем перемирие. Об этом сообщил арабский новостной телеканал Al Hadath.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации СМИ, с ХАМАС ведутся переговоры при активном посредничестве представителей Катара по обмену заложников на 36 палестинок, находящихся в заключении в Израиле.

ХАМАС заверил, что среди захваченных радикалами на территории Израиля заложников находятся десятки человек с двойным гражданством.

Как сообщало ИА Регнум, ХАМАС 7 октября осуществило ракетную атаку на территорию Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов на юге страны. По сектору Газа Израиль нанёс ответные удары.

В ответ на каждый взорванный армией Израиля жилой дом в секторе Газа ХАМАС будет казнить одного гражданского пленного, заявил 9 октября официальный представитель военного крыла палестинской группировки Абу Убейда.

Тель-Авив объявил о готовности к войне. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты и командные центры ХАМАС. 8 октября власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны.

По официальным данным, в Израиле погибли более 700 и пострадали более 2 тыс. человек, более 100 человек были взяты в плен. Власти Палестины сообщили, что в секторе Газа погибли 560 человек и получили ранения 2900 человек.