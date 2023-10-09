Тель-Авив, Израиль, 9 октября, 2023, 23:00 — ИА Регнум. В Израиле в условиях начавшейся войны с палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа лидеров оппозиции пригласили к формированию в стране правительства национального единства. Соответствующее заявление прозвучало в телеобращении к нации премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Kremlin Pool/Global Look Press Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

«Я призываю лидеров оппозиции немедленно создать правительство национального единства без предварительных условий, как было создано правительство во главе с Менахемом Бегином перед Шестидневной войной», — сказал он, напомнив о событиях 1967 года.

По его словам, единство народа должно сейчас объединить и руководство страны.

Государственная радиостанция Kan сообщила, что уже вечером 9 октября может состояться встреча Нетаньяху с одним из лидеров оппозиции Бени Ганцем.

Два дня назад премьер встречался также с лидером парламентской оппозиции Яиром Лапидом. По итогам беседы Лапид заявил о готовности отказаться от политических разногласий и сформировать вместе с Нетаньяху правительство национального единства.

Как передавало ИА Регнум, 9 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил о начале сильнейшей атаки на Газу. По его мнению, Израиль выйдет победителем в войне с ХАМАС.

Власти Израиля 8 октября заявили о переводе государства в состояние войны. В Армии обороны Израиля заверили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит к фазе полного уничтожения ХАМАС. Это стало ответом на ракетные удары по Израилю палестинским движением ХАМАС, которое 7 октября вторглось на израильскую территорию.

Востоковед, историк, эксперт по вопросам арабо-израильского противостояния Артём Кирпичёнок не исключил, что израильско-палестинский конфликт может перекинуться и на соседние государства. Если Израиль начнёт наземную операцию в Газе, то вероятно, что действия палестинцев в секторе поддержит организация «Хезболла», которая базируется в Южном Ливане, предположил он. Маловероятно и то, что в конфликт напрямую вмешается Иран. Скорее всего, он будет действовать силами своих союзников, у которых, насколько можно судить, достаточно сил для того, чтобы эффективно противостоять Израилю. Ну а Сирия, по словам эксперта, едва ли может позволить себе вести активные боевые действия, так как она ещё не оправилась после гражданской войны.