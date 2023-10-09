Киев, 9 октября, 2023, 22:44 — ИА Регнум. На Украине поздним вечером 9 октября воздушную тревогу объявили в Одесской и Николаевской областях.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в 22:14 сирены взвыли в Николаевской области.

В 22:22 об опасности с воздуха предупредили население Одесской области.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 9 октября в Белгородской области была пресечена очередная попытка властей Украины совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолётного типа по объектам на территории России.

Российская армия поразила склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе населённого пункта Прилуки Черниговской области. Всего за сутки войска России нанесли удары по живой силе и военной технике ВСУ в 105 районах.