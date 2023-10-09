Москва, 9 октября, 2023, 22:36 — ИА Регнум. Совет Федерации планирует в декабре определить дату выборов президента России Об этом сообщила в своём Telegram-канале сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Александр Сухов/РИА Новости

«Мы чётко понимаем, что налаженная государственная система России устойчива и стабильна. Законодательная база подготовлена», — написала политик.

Сенатор при этом не исключила попыток вмешательства в избирательный процесс со стороны других государств. По её словам, выборы ещё не начались, а за рубежом «с ними уже не согласны».

Ольга Ковитиди считает, что ментальную войну против России нельзя недооценивать, необходим комплекс мер, эффективно адаптированный к государственной информационной повестке, системно отрабатываемый в регионах.

«Крым, оставаясь фантомной болью Украины, будет находиться на переднем крае международной повестки вплоть до 2024 года», — добавили сенатор.

Как сообщало ИА Регнум, Кремль в отношении проведения президентских выборов руководствуется положениями Конституции России и заявлением главы государства Владимира Путина во время послания Федеральному собранию. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил 9 октября журналистам.

Он прокомментировал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о переносе выборов до окончания спецоперации или проведении голосования с участием одного-единственного кандидата. Песков напомнил, что в феврале в послании Федеральному собранию Путин подчеркнул необходимость соблюдения всех положений Конституции и требований демократии при проведении президентских выборов в 2024 году.

11 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что подготовка к выборам президента уже началась. Она отметила, что выборы должны пройти достойно, и ЦИК сделает для этого всё необходимое.

Владимиру Путину вряд ли даже теоретически кто-то может составить конкуренцию на выборах. Об этом сказал Дмитрий Песков.