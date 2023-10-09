Бейрут, 9 октября, 2023, 22:06 — ИА Регнум. Ливанское движение «Хезболла» нанесло удары по северу Израиля, сообщило 9 октября агентство Reuters со ссылкой на источники.

MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС

«Хезболла» выпустила ракеты по северному Израилю в ответ на то, что по меньшей мере четыре его члена погибли в результате израильского обстрела Ливана», — говорится в сообщении.

В армии Израиля (ЦАХАЛ) в свою очередь заявили, что отвечают артиллерийским огнём на удары с территории Ливана.

Ранее в ЦАХАЛ информировали, что вертолёты ВВС Израиля начали наносить удары по территории Ливана. Также сообщалось, что израильская армия зафиксировала 9 октября проникновение на территорию страны группы подозрительных лиц со стороны Ливана.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 октября на встрече с генеральным секретарём Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом предупредил, что на границе Ливана и Израиля накапливается конфликтный потенциал.

Как передавало ИА Регнум, 8 октября движение «Хезболлах» заявило об обстреле трёх позиций израильской армии, в том числе радиолокационной станции, на границе Израиля с Ливаном. Бойцы шиитского движения также обстреляли две позиции армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Зыбдине и Рувейсат-эль-Алам.

Утром 7 октября движение ХАМАС осуществило массированный ракетный удар по территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ атаковала объекты радикального движения и ударила по трём командным центрам ХАМАС. Позднее в этот же день «Хезболла» пообещала начать боевые действия против Израиля в случае, если израильские военные начнут в секторе Газа наземную операцию.