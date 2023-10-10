Москва, 10 октября, 2023, 07:22 — ИА Регнум. Дети сотрудников столичных фабрик и заводов подготовили более 100 рисунков для фотовыставки, которая открылась на Страстном бульваре в рамках месяца московской промышленности. Увидеть работы можно будет до 31 октября, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы В столице открылась выставка «Московская промышленность глазами детей»

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мероприятиях, которые пройдут в столице в течение месяца, приуроченного ко Дню московской промышленности. Его учредили в 2017 году для поддержки столичных производителей и отмечают 7 октября, поскольку в этот день в 2015 году был принят закон «О промышленной политике города Москвы».

«Столичная промышленность продолжает активно развиваться, модернизируются старые и появляются новые высокотехнологичные, компактные, чистые производства», — заявил Овчинский. На предприятиях города устанавливают роботизированные системы, которые заменяют людей на опасных и сложных участках, применяют искусственный интеллект для ускорения и улучшения производственных процессов. «Этим фотопроектом мы решили показать, как современную столичную промышленность видят дети, чьи родители работают на фабриках и заводах города. В выставке приняли участие свыше 20 московских промпредприятий, дети разных возрастов подготовили более 100 рисунков и показали, какой разнообразной может быть индустриальная Москва», — сказал Владислав Овчинский.

Среди там работ, представленных на выставке — полеты в космос, встречи с пришельцами, роботов и котят в качестве сотрудников, яркие здания необычной формы и многие другие детские изображения о действующих промпредприятиях.

В числе предприятий-участников производители вентиляционного оборудования «Галвент», кабельной продукции «Москабельмет» и «Спецкабель», систем управления движением поездов «Элтеза», аккумуляторов «Тайтэн Пауэр Солюшн», а также предприятия легкой промышленности, например Pink Bus, машиностроительной отрасли — «ММЗ «Авангард» и многие другие.

«У нас на заводе работают целыми семьями. Зачастую дети сотрудников приходят трудоустраиваться на предприятие сразу после окончания вуза или средне-специального учебного заведения, а знакомство с будущим местом работы начинается еще раньше. Вот и выставка рисунков — это, пусть и небольшое, а у кого-то, может, и вовсе первое погружение в профессию», — рассказал генеральный директор ООО НПП «Спецкабель» Алексей Ушаков. «Думая над будущим рисунком, взрослые могут рассказать о продукции, которую они производят, показать фотографии реальных цехов», — добавил Ушаков.