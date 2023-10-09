Геническ, Херсонская область, 9 октября, 2023, 22:05 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо проверили работу нового МФЦ в Геническе, а также посетили отремонтированные здания городского краеведческого музея и библиотеки, сообщил Сальдо 9 октября.

Официальный Telegram-канал Губернатора Херсонской области

Генический многофункциональный центр может принимать до 500 посетителей в день, больше, чем все остальные МФЦ области вместе взятые, рассказал губернатор в своём Telegram-канале.

«Зданию Генического городского музея возвращён исторический облик, а в библиотеке после ремонта здания, внутренних помещений и замены мебели открыт детско-юношеский отдел и создан областной центр по работе с детьми», — отметил Сальдо.

Руководители городской библиотеки подарили Кириенко иллюстрированную книгу «Геническ и геничане», рассказал также губернатор.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года во время церемонии вступления Сальдо в должность губернатора Херсонской области Кириенко заявил, что происходящие в этом и остальных новых регионах события являются историческими, и поблагодарил сотрудников избиркомов новых регионов за работу во время Единого дня голосования 8–10 сентября.

В августе 2023 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил социальные объекты в районах Херсонской области, над которыми Кубань взяла шефство по поручению президента России Владимир Путина. Кондратьев, в частности, проверил ремонтные работы в двух школах города Геническа и школе поселка городского типа Новотроицкое.