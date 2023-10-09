Белгород, 9 октября, 2023, 21:04 — ИА Регнум. Вечером 9 октября в Белгородской области была пресечена очередная попытка властей Украины совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолётного типа по объектам на территории России, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«9 октября около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», — сказано в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 8 октября в Минобороны заявили, что Вооружённые силы России уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Золотой Нивы на временно оккупированной Киевом части территории Донецкой Народной Республики. Ещё несколько пунктов управления беспилотниками ВСУ в том же регионе были уничтожены 3 октября.

6 октября в МО РФ заявили, что российские войска уничтожили мастерскую крупноузловой сборки ударных и разведывательных украинских дронов Punisher и «Фурия». В период с 29 сентября по 6 октября ВС России нанесли по объектам ВСУ 14 групповых ударов с использованием высокоточного оружия большой дальности и беспилотников, отметили в ведомстве.

7 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили в Истринском городском округе Московской области БПЛА, направлявшийся в сторону Москвы. Собянин уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений не было. В беспилотнике, сбитом над подмосковной Истрой, было обнаружено десять килограммов взрывчатого вещества, сообщила позднее глава городского округа Татьяна Витушева.