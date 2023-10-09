Рамалла , 9 октября, 2023, 20:25 — ИА Регнум. В ответ на каждый взорванный армией Израиля жилой дом в секторе Газа ХАМАС будет казнить одного гражданского пленного, заявил 9 октября официальный представитель военного крыла палестинской группировки Абу Убейда. Его цитирует телеканал Al Hadath.

Zuma\TASS

Ранее армия Израиля нанесла ряд ударов по жилым домам в Газе. Руководители израильского государства и армии отмечали, что речь идет о зданиях, в которых находились лидеры и бойцы ХАМАС.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галант, анонсируя введение блокады сектора Газа и прекращение поставок электричества и топлива, заявил, что «мы боремся с человеческими животными и действуем соответственно».

7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов на юге страны. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. По официальным данным, в Израиле погибли более 700 и пострадали более 2000 человек, более 100 человек были взяты в плен. Власти Палестины сообщили, что в секторе Газа погибли 560 человек и получили ранения 2900 человек.

8 октября власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. Утром 9 октября в Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал начало наземной операции против ХАМАС в секторе Газа и введение подразделений израильской армии в анклав, а позднее опубликовал видеозапись ракетных ударов по сектору, сопроводив это словами «Мы начали. Израиль победит».

Российские дипломаты в Израиле работают круглосуточно, взаимодействуя в том числе с властями Палестины, сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По имеющимся данным, в результате атак со стороны ХАМАС в Израиле погиб один гражданин России, заявили позднее в посольстве РФ.

Не исключено, что израильско-палестинский конфликт может перекинуться и на соседние государства, отметил ранее в беседе с ИА Регнум Артём Кирпичёнок, востоковед, историк, эксперт по вопросам арабо-израильского противостояния. Если Израиль начнёт наземную операцию в секторе Газа, то есть вероятность, что действия палестинцев в секторе поддержит организация «Хезболла», которая базируется в Южном Ливане, отметил он. Кроме того, демонстрации с требованием оказания поддержки Палестине проходят и в целом ряде других мусульманских стран региона, добавил эксперт.