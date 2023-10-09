Москва, 9 октября, 2023, 20:21 — ИА Регнум. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит инцидент с участием защитника ЦСКА Милана Гайича в матче чемпионата России со «Спартаком». Об этом 9 октября сообщает «Спорт-Экспресс».

Кадр из видео

По словам главы КДК Артура Григорьянца, будет рассмотрен инцидент с боллбоем, который толкнул Гайича.

«По материалам СМИ мы рассмотрим видеоматериалы по эпизоду матча «Спартак» — ЦСКА. Представители «Спартака» вызваны на заседание», — сказал Григорьянц.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3838234" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Гайич вышел за пределы поля, чтобы взять укатившийся мяч. Он проигнорировал боллбоя, который протянул ему другой мяч. После этого тот толкнул его в плечо, из-за чего футболист едва не упал.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью в матче 11-го тура РПЛ. В составе ЦСКА Гайич оформил дубль. У «Спартака» отличились нападающий Квинси Промес и полузащитник Хесус Медина.

«Спартак» в 10-м туре потерпел поражение от «Крыльев Советов» со счётом 0:4. В кубковом матче столичный клуб проиграл «Динамо» 0:3.