Москва, 9 октября, 2023, 20:03 — ИА Регнум. Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) вернулась в Москву из Израиля, об этом она сообщила на своих страницах в соцсетях

Anatoly Lomohov/Global Look Press Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза)

«Мы дома, мы в Москве. Всё хорошо, настроение нормальное, долетели хорошо», — сообщила певица в своём Telegram-канале

Днём ранее Чистякова-Ионова рассказала, что провела два дня в бомбоубежище в Израиле. По словам певицы, она прилетела в Тель-Авив на концерт Бруно Марса, но в связи с резким обострением военного конфликта концерт был отменён, а часть авиарейсов перенесены.

Ранее 9 октября продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что его брат и сестра, живущие в Израиле, не выходят на связь. Другие его родственники (в Израиле живёт, в частности, мать Пригожина) прятались от ударов ХАМАС в бомбоубежищах или подвалах, рассказал продюсер.

7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов на юге страны. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. По официальным данным, в Израиле погибли более 700 и пострадали более 2000 человек, более 100 человек были взяты в плен. Власти Палестины сообщили, что в секторе Газа погибли 560 человек и получили ранения 2900 человек.

8 октября власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. Утром 9 октября в Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал начало наземной операции против ХАМАС в секторе Газа и введение подразделений израильской армии в анклав, а позднее опубликовал видеозапись ракетных ударов по сектору, сопроводив это словами «Мы начали. Израиль победит».

Российские дипломаты в Израиле работают круглосуточно, взаимодействуя в том числе с властями Палестины, сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По имеющимся данным, в результате атак со стороны ХАМАС в Израиле погиб один гражданин России, заявили позднее в посольстве РФ.

Удар ХАМАС по Израилю стал неожиданной катастрофой для местных властей и провалом Вашингтона, отметил ранее в беседе с ИА Регнум эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов. Произошедшее свидетельствует о потере влияния Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, считает эксперт.