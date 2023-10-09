Верхняя Пышма, Свердловская область, 9 октября, 2023, 20:00 — ИА Регнум. В Верхней Пышме Свердловской области в квартире на улице Кривоусова обнаружили тело 16-летнего подростка, сообщил 9 октября портал E1.RU.

Иван Шилов ИА Регнум

«Крови и явных признаков насильственной смерти нет. Нашли рядом пустую упаковку от таблеток. Говорят, школьник страдал от неразделённой любви», — рассказал изданию один из соседей, добавив, что семья мальчика — благополучная.

Точную причину смерти теперь предстоит выяснить судмедэкспертам.

Как предавало ИА Регнум, 30 сентября стало известно, что ученик девятого класса одной из челябинских школ покончил с собой, его тело нашли рано утром около дома. Школьник оставил предсмертную записку. Других подробностей происшествия пока нет.

Ранее в Уфе покончил с собой 15-летний школьник. Он оставил записку, в которой признался, что боится не сдать основной государственный экзамен (ОГЭ). Мальчик попросил похоронить его рядом с бабушкой, а в гроб положить сотовый телефон.

В Москве 13-летний подросток покончил с собой из-за невозможности продолжить развитие своего персонажа в компьютерной игре. Об этом он рассказал в предсмертной записке.