Москва, 9 октября, 2023, 19:53 — ИА Регнум. Указ о присвоении 4-й краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны почётного наименования «гвардейская» подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован 9 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Постановляю присвоить 4-й краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны почётное наименование «гвардейская», — говорится в документе.

Отмечается, что наименование присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября Путин присвоил почётное наименование «гвардейский» 47-му бомбардировочному авиационному полку и 159-му истребительному авиаполку за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом.

26 сентября глава государства присвоил 332-му отдельному вертолётному полку почётное наименование «гвардейский».