Путин присвоил 4-й армии ВВС и ПВО почётное наименование «гвардейская»
Москва, 9 октября, 2023, 19:53 — ИА Регнум. Указ о присвоении 4-й краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны почётного наименования «гвардейская» подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован 9 октября на официальном интернет-портале правовой информации.
«Постановляю присвоить 4-й краснознаменной армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны почётное наименование «гвардейская», — говорится в документе.
Отмечается, что наименование присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов.
Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября Путин присвоил почётное наименование «гвардейский» 47-му бомбардировочному авиационному полку и 159-му истребительному авиаполку за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом.
26 сентября глава государства присвоил 332-му отдельному вертолётному полку почётное наименование «гвардейский».