Тель-Авив, Израиль, 9 октября, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Министр обороны Израиля Йоав Галант поручил значительно нарастить частоту атак на сектор Газа и уничтожить все объекты ХАМАС на территории этого палестинского анклава. Галант отметил, что от исхода конфликта зависит будущее Израиля.

MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС

«Значительно увеличить интенсивность атак в секторе Газа. Уничтожить все принадлежащие ХАМАС цели», — цитирует поручение министра обороны Израиля издание Times of Israel.

Ранее 9 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал начало наземной операции против ХАМАС в секторе Газа и введение подразделений израильской армии в анклав. Вечером Нетаньяху опубликовал видеозапись ракетных ударов по сектору Газа, сопроводив это словами «Мы начали. Израиль победит».

7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов на юге страны. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. По официальным данным, в Израиле погибли более 700 и пострадали более 2000 человек, более 100 человек были взяты в плен. Власти Палестины сообщили, что в секторе Газа погибли 560 человек и получили ранения 2900 человек.

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8 октября власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. Утром 9 октября в Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС».

Российские дипломаты в Израиле работают круглосуточно, взаимодействуя в том числе с властями Палестины, сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По имеющимся данным, в результате атак со стороны ХАМАС в Израиле погиб один гражданин России, заявили позднее в посольстве РФ.

Нельзя исключать, что израильско-палестинский конфликт может перекинуться и на соседние государства, отметил ранее в беседе с ИА Регнум Артём Кирпичёнок, востоковед, историк, эксперт по вопросам арабо-израильского противостояния. Если Израиль начнёт наземную операцию в секторе Газа, то есть вероятность, что действия палестинцев в секторе поддержит организация «Хезболла», которая базируется в Южном Ливане, кроме того, демонстрации с требованием оказания поддержки Палестине проходят и в целом ряде других мусульманских стран региона, отметил эксперт.