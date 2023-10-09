Тель-Авив, Израиль, 9 октября, 2023, 19:24 — ИА Регнум. Израиль решил приостановить добычу на газовом месторождении Тамар у южного побережья на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщило 9 октября агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства энергетики страны.

Иван Шилов ИА REGNUM

Американская компания Chevron, которая управляет этим месторождением, подтвердила, что министерство дало ей указание закрыть месторождение, которое является основным источником газа для электростанций и промышленности Израиля.

«Энергетические потребности экономики будут удовлетворяться за счёт альтернативных видов топлива», — отметило израильское министерство энергетики.

Также сообщается, что правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху уполномочило министра энергетики Исраэля Каца объявить чрезвычайное положение в энергетическом секторе Израиля в течение следующих двух недель, если это будет необходимо. Этот шаг позволит правительству распределять природный газ среди потребителей в случае возникновения дефицита поставок, говорится в сообщении.

Шельфовое месторождение Тамар расположено в 24 км к западу от города Ашкелон, который находится к северу от сектора Газа. Согласно данным Chevron, на нём добывается от 7,1 до 8,5 млн кубометров природного газа в день.

Также 9 октября стало известно, что министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Он подчеркнул, что перекрыта подача в регион электричества, газа и продовольствия.

Как предавало ИА Регнум, 7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов на юге страны. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. По официальным данным, в Израиле погибли более 700 и пострадали более 2000 человек, более 100 человек были взяты в плен. Власти Палестины сообщили, что в секторе Газа погибли 560 человек и получили ранения 2900 человек.

8 октября власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. Утром 9 октября в Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС».