Москва, 9 октября, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил внести проект «Мурманский СПГ» в стратегические документы отрасли и ускорить рассмотрение закона о либерализации экспорта СПГ. Об этом 9 октября заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов на заседании комитета Госдумы по энергетике.

Максим Блинов/РИА Новости

Он отметил, что правительство и министерство поддерживают изменения законопроекта и считают, что «Мурманский СПГ» является стратегическим проектом.

«Нам есть поручение внести в стратегию — это будет стратегический проект. Есть поручение президента ускорить рассмотрение федерального закона, который наделяет правом на экспорт СПГ», — сказал Шульгинов.

Как ранее сообщало ИА Регнум, глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что комитет одобрил к первому чтению проект поправок к закону об экспорте газа, разрешающий зарубежные поставки сжиженного природного газа без привязки к конкретным месторождениям.

Законопроект был внесён в июле группой депутатов по результатам поездки членов парламента в Мурманск. Проект закона предусматривает допуск к экспорту СПГ проектов без привязки к конкретному месторождению без расширения субъектного состава экспортёров. В частности, таким образом может быть оформлен экспортный доступ проекта «Мурманский СПГ».