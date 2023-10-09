Тель-Авив, Израиль, 9 октября, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал 9 октября на своих страницах в соцсетях видео ракетного удара израильской армии по сектору Газа.

«Мы начали. Израиль победит», — написал Нетаньяху.

Ранее 9 октября премьер-министр Израиля анонсировал начало наземной операции против ХАМАС и введение войск на территорию сектора Газа.

Также сообщалось, что 9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант поручил вооружённым силам страны нарастить число атак на сектор Газа и уничтожить все объекты ХАМАС в этом палестинском анклаве.

7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. По официальным данным, в Израиле погибли более 700 и пострадали более 2000 человек, более 100 человек были взяты в плен. Власти Палестины сообщили о гибели в секторе Газа 560 человек, а также о 2900 раненых.

8 октября власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. Утром 9 октября в Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС».

Российские дипломаты в Израиле работают круглосуточно, взаимодействуя в том числе с властями Палестины, сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Позже в посольстве России в Израиле заявили, что в результате атаки ХАМАС погиб один гражданин России.

Удар ХАМАС по Израилю стал неожиданной катастрофой для местных властей и провалом Вашингтона, отметил ранее в беседе с ИА Регнум эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов. Произошедшее свидетельствует о потере влияния Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, считает эксперт.