Вашингтон, 9 октября, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Журналист газеты Wall Street Journal Саммер Саид, который опубликовал информацию о причастности Ирана к нападению ХАМАС на Израиль, ранее был уволен из Reuters за выдумывание историй, сообщил бывший редактор Reuters по Ближнему Востоку Эндрю Макгрегор Маршалл в соцсети Х (Twitter).

«Главный репортёр этой истории Саммер Саид имеет опыт нечестности и выдумывания историй. По этой причине я уволил его из Reuters в 2008 году», — написал он. Маршалл при этом удивился, что WSJ наняло его и публикует истории, которые явно являются фальшивкой.

Ранее американское издание Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленные источники в палестинском движении ХАМАС и шиитской группировке «Хезболлах», сообщило, что атака на Израиль спланирована ХАМАС при участии Ирана. Утверждается, что над разработкой плана нападения на Израиль офицеры Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) работали совместно с ХАМАС начиная с августа. Детали операции разрабатывались в ходе нескольких встреч в Бейруте. На этих встречах присутствовали представители КСИР и четырёх группировок, включая ХАМАС и «Хезболлу».

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон на данный момент не может подтвердить, что за атакой на Израиль стоял Иран, однако общеизвестно, что Исламскую республику связывают давние отношения с движением ХАМАС. Политик добавил, что ХАМАС не набрал бы столько сил, если бы не поддержка Ирана в последние годы.

Как предавало ИА Регнум, 7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов на юге страны. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. По официальным данным, в Израиле погибли более 700 и пострадали более 2000 человек, более 100 человек были взяты в плен. Власти Палестины сообщили, что в секторе Газа погибли 560 человек и получили ранения 2900 человек.

8 октября власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. Утром 9 октября в Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС».

В посольстве РФ в Израиле тем временем информировали, что по меньшей мере четыре российских гражданина официально числятся в Израиле пропавшими без вести после нападения на страну ХАМАС.