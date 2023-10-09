* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Тель-Авив, Израиль, 9 октября, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Музыкант и комик Семён Слепаков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) написал на своей странице в Twitter об атаке ХАМАС на Израиль.

Владимир Песня/РИА Новости Семён Слепаков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«В истории нашего народа было немало страшных событий. Но евреи выстояли. Выстоим мы и сейчас», — написал Слепаков.

Он выразил соболезнования потерявшим родных и близких и пожелал сил и мужества военным, освобождения пленным и выздоровления раненым.

Как сообщало ИА Регнум, Слепаков сбежал из России в Израиль в марте 2022 года, практически сразу после начала спецоперации. Он долгое время хранил молчание, но потом начал оскорбительно высказываться о России. В конце марта 2023 года стало известно, что его проверяют правоохранители по статье о дискредитации Вооружённых сил.

В апреле Слепакова включили в список иностранных агентов. В Минюсте сообщили, что певец получал поддержку от иностранных источников. Кроме того, он выступал против российской специальной военной операции и формировал негативное отношение к военной службе, а также к госслужбе в целом. Помимо этого, он отрицательно высказывался в отношении россиян. В середине мая комик оспорил решение Министерства юстиции. А в июне Замоскворецкий суд Москвы отказал ему в снятии статуса иноагента.

7 октября палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов на юге страны. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. По официальным данным, в Израиле погибли более 800 человек, более 100 были взяты в плен. Власти Палестины сообщили, что в секторе Газа погибли 560 человек.