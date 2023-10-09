Тель-Авив, Израиль, 9 октября, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Очевидцы сообщают, что заметили в аэропорту Тель-Авива человека, похожего на бывшего председателя «Роснано» Анатолия Чубайса, передаёт 9 октября Telegram-канал Russia Today.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Чубайс

«В сети расходится фото — якобы Чубайса заметили в аэропорту Тель-Авива. Вместе с женой Дуней Смирновой», — сказано в сообщении.

На приведённой фотографии люди, похожие на Чубайса и Смирнову, стоят в очереди в здании аэровокзала. Когда именно сделан снимок, не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года на пленарной сессии Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что в бюджете «Роснано» образовалась огромная финансовая дыра. Президент также отметил, что Чубайс сменил имя на Моша Израилевич, прячется за рубежом и перешёл на нелегальное положение. Возможно, все эти действия Чубайса связаны с ситуацией в «Роснано», предположил Владимир Путин.

Бывший глава «Роснано» в свою очередь заявил, что «не хотел бы комментировать ничего из сказанного» президентом России.

В мае 2023 года в интернете была опубликована ещё одна фотография Чубайса и Смирновой. По данным опубликовавших снимок, он был сделан у окна приёма в МВД Израиля.

Чубайс возглавлял «Роснано» в 2008–2020 годах, а позднее, до марта 2022 года, занимал пост спецпредставителя президента по связям с международными организациями. Вскоре после этого он покинул страну. В конце июня того же года Чубайс попал в больницу в тяжёлом состоянии с синдромом Гийена — Барре — иммунного заболевания, вызывающего мышечную слабость, боли или онемение, иногда паралич, возникающее по разным причинам, включая бактерии и вирусы.