Москва, 9 октября, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Боевые действия на территории Украины зададут новые тренды в производстве оружия, и выбор всё чаще будет делаться в пользу более лёгких и манёвренных машин, а не тяжёлых танков, которые оказались слишком дорогой и чересчур удобной мишенью для противотанковых подразделений. Об этом корреспонденту ИА Регнум 9 октября заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее издание Asia Times сообщило, что Научный совет американской армии по итогам проведённого исследования рекомендовал военным США отказаться от танков M1 Abrams, так как боевые действия на Украине выявили проблемы с живучестью этой техники. Эксперты призывают сделать выбор в пользу более лёгких и менее габаритных беспилотных машин.

Михайлов заметил, что, рассуждая о тяжёлых танках, следует помнить, что каждое оружие создаётся для определённой климатической зоны. И на Украине с её умеренным климатом, вязкостью грунта и большим количеством водоёмов тяжёлая техника действительно столкнулась с большими проблемами. Но что касается боевых действий в пустынных зонах, в жарком климате, то там тяжёлые танки показывают себя очень хорошо.

Иными словами, как полагает Михайлов, к этому вопросу следует подходить дифференцированно. Есть театры военных действий, на которых применение тяжёлой бронетехники не столько нецелесообразно, сколько связано с большим количеством проблем для этой самой техники.

«Военные аналитики, изучающие танковое дело, полагают, что будущее за более лёгкими боевыми машинами, — согласился он. — И дело тут не в проходимости этих машин, а в том, что большая, тяжёлая техника представляет собой грузную, неповоротливую цель. В то время как противотанковое вооружение развивается очень хорошо. На мировых рынках почти каждый год появляются новые образцы противотанковых гранатометов, ПТУРов, управляемых ракет, которые поражают любые типы брони и преодолевают различные типы активной защиты».

По мнению Михайлова, будущее за более лёгкими боевыми машинами, и производители тяжёлых танков, глядя на конфликт на Украине, понимают, что это не универсальная машина.

«Конфликт на Украине вообще создаст новые тренды для мира оружейников. В частности будет тенденция создания более лёгких боевых машин. Нечто вроде колёсных французских танков, которые быстро сосредотачиваются, несут на себе разные типы вооружений, а слабую броню компенсируют более мобильным и удобным вооружением, — сказал Михайлов. — Будущее за снижением веса танков. В их следующих поколениях машин за 60 тонн уже не будет. Они оказались слишком дорогостоящими и удобными целями для противотанковых подразделений».

Однако он не согласился с тем, что теперь американская армия будто бы откажется от «Абрамсов» и оперативно перейдёт к использованию рекомендованной ей беспилотной техники.

Михайлов согласился с тем, что у беспилотников есть плюс — сохранение жизней личного состава. Но и минусов очень много. Дело в том, что противник использует различные средства подавления каналов связи.

«Вышло ваше подразделение на беспилотных танках. Противник применил средства радиоэлектронной борьбы. Погасил сигнал связи между операторами и боевыми машинами. Всё — ваши танки никуда не едут», — объяснил Михайлов.

Впрочем, беспилотная техника, естественно, тоже будет развиваться. По словам Михайлова, беспилотными станут боевые машины поддержки танков. Типа российского «Терминатора». Плюс воздушные дроны.

«Но в то, что американская армия массово пересядет на беспилотные танки, я не верю. Средств для подавления канала связи очень много. Скорее будут создавать машины, когда танк будет сконструирован как для беспилотного управления, так и для ситуации, когда им будет управляет экипаж», — подытожил Михайлов.

Замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин также согласился с тем, что к танкам есть вопросы, но усомнился в том, что этой технике нашли достойного преемника.

«О непригодности танков говорят уже лет 50. Как минимум с октябрьской войны 1973 года, — сказал он. — Из-за больших потерь на поле боя. Но альтернативы танкам как-то не просматривается. Их проблема — низкая живучесть, но у любой другой техники живучесть гораздо ниже, чем у танков».

Эксперт констатировал, что сейчас появились РПГ и ПЗРК в огромном количестве и из этого делается вывод, что танки слишком уязвимы.

«Но сложно представить, что может быть вместо них», — добавил Храмчихин.

Он согласился с тем, что в ходе украинского конфликта танки оказались неспособны выполнить ту задачу, ради которой создавались — прорывать линии обороны противника.

«Впрочем, ими уже и не пытается никто прорывать укреплённые позиции, кроме украинской попытки в самом начале наступления в июне», — объяснил он.

Что касается возможности заменить существующие тяжёлые танки беспилотниками, то Храмчихин отметил, что те дают только одно преимущество — экономят жизни.

«И никаких других. Тем более если они будут лёгкими. Лёгкие проживут совсем недолго», — подытожил Храмчихин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению аналитиков Научного совета американской армии, M1 Abrams нуждается в обширной логистике, требует большого количества керосина и запасных частей.

До этого с критическими выводами о будущем «Абрамсов» выступало издание The Drive, опубликовавшее материал, в котором эти боевые машины названы слишком тяжёлыми и неспособными доминировать на поле боя в 2040-х годах. В такой ситуации военным советуют подумать о создании более лёгких и мобильных танков с экипажем, сокращённым до трёх человек.

Кроме того, танки Abrams критикуют за плохую герметизацию боекомплектов и высокий уровень обслуживания и материального обеспечения. Вдобавок выяснилось, что «Абрамсы» невозможно применять в сложных погодных условиях, например в сезон дождей.