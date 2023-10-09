Тель-Авив, Израиль, 9 октября, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Министр обороны Израиля Йоав Галант после оценки, проведённой Южным командованием ЦАХАЛ в Беэр-Шеве, отдал приказ о полной блокаде сектора Газа, а министр энергетики страны Исраэль Кац поручил немедленно перекрыть подачу воды в регион, сообщает 9 октября издание Times of Israel.

ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

«Я приказал полностью осадить сектор Газа. Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, всё закрыто», — заявил Галант, добавив, что Израиль «борется с животными» и действует соответствующе.

Министр энергетики Израиля в свою очередь поручил немедленно перекрыть подачу воды в сектор Газа. Он уточнил, топливо и электроэнергию перестали подавать туда два дня назад.

Армия обороны Израиля при этом начала наносить «широкомасштабные» авиаудары по большому количеству объектов ХАМАС в Секторе Газа.

Кроме того, представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Хагари пригрозил уничтожением руководству ХАМАС, в частности лидеру движения Яхья Синвару.

«Военное и политическое руководство Хамаса, все его активы уязвимы обречены», — приводит его слова издание.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов на юге страны. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. По официальным данным, в Израиле погибли более 700 и пострадали более 2000 человек, более 100 человек были взяты в плен. Власти Палестины сообщили, что в секторе Газа погибли 560 человек и получили ранения 2900 человек.

8 октября власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. Утром 9 октября в Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС».

В посольстве РФ в Израиле тем временем информировали, что по меньшей мере четыре российских гражданина официально числятся в Израиле пропавшими без вести после нападения на страну ХАМАС. Пресс-секретарь посольства Мария Рязанова уточнила, что по состоянию на 16:00 мск нет подтверждённых данных о том, что кто-то из граждан России погиб. Родственники сообщили о девяти россиянах, которые не выходят на связь.