Екатеринбург, 9 октября, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Химики Уральского федерального университета (УрФУ) и Института органического синтеза РАН обнаружили в красных водорослях Laurencia вещества, останавливающие размножение вируса SARS-CoV-2, передаёт 9 октября «Газета.Ru» со ссылкой на сотрудников УрФУ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Эксперты отметили, что водоросли могут быть использованы как основа для новых лекарств от коронавируса.

Речь идёт о водорослях, которые используют жители Гавайев и ряда других регионов в качестве лекарств и удобрений. Исследования показали, что биоактивные соединения Laurencia обладают противовирусной активностью.

«Конечно, о препаратах для лечения коронавируса на основе водорослей говорить ещё рано, но в целом, полагаем, это хороший задел для продолжения экспериментальных исследований в данном направлении», — цитирует издание главного научного сотрудника лаборатории перспективных материалов, зеленых методов и биотехнологий УрФУ Григория Зырянова.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в марте 2023 года на открытии по видеоконференцсвязи фармацевтических заводов в Калининграде, Петербурге и Саранске президент России Владимир Путин заявил, что отечественная фармацевтическая отрасль демонстрирует позитивную динамику.

Устойчивая работа отрасли имеет огромное значение для обеспечения людей качественными лекарствами, так было и в период пандемии коронавируса, когда российская промышленность смогла оперативно наладить производство необходимых препаратов, напомнил президент.

Осенью 2023 года случаи заражения новым штаммом коронавируса EG.5 «Эрис» были зафиксированы в Красноярском крае. Они могут повториться и в других регионах страны, без введения полного локдауна удержать штамм в пределах региона невозможно, отмечал в беседе с ИА Регнум врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. При этом, несмотря на высокую контагиозность новых штаммов, само заболевание протекает достаточно легко, а у некоторых с незначительной симптоматикой, добавил эксперт.