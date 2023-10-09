Вашингтон, 9 октября, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Россия освободит Одессу и Харьков, а США ничего не смогут с этим поделать. Об этом 9 октября заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Русские возьмут всё, что принадлежит им исторически, и мы ни черта не сможем с этим сделать», — сказал Макгрегор.

По его словам, с самого начала было очевидно, что Москва возьмёт под контроль два исторически русских города — Одессу и Харьков. При этом он подчеркнул, что уже освобождена часть регионов, входивших в Новороссию со времён Екатерины II.

Макгрегор также напомнил, что ВСУ потеряли колоссальное количество военных, по его оценке — от 450 тыс. до 500 тыс. человек, что говорит о том, что Украина разваливается как государство.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Макгрегор заявил, что Вооружённые силы РФ при необходимости способны освободить Одессу ради завершения военного конфликта на Украине. По его словам, российские военные продвинутся до самого Днепра, перейдут реку на юге и освободят Одессу, потому что альтернативы нет.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Одесса имеет огромное историческое значение для России, а потому желание Москвы вернуть свои земли понятно и оправданно. Также он подчеркнул, что из-за неспособности ВСУ продолжать боевые действия в полном объёме Киев может вскоре потерять контроль над Одессой.