Москва, 9 октября, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Кремль в отношении проведения президентских выборов руководствуется положениями Конституции России и заявлением главы государства Владимира Путина во время послания Федеральному собранию. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил 9 октября журналистам.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Представитель Кремля прокомментировал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о переносе выборов до окончания СВО или проведении голосования с участием одного-единственного кандидата. Песков напомнил, что в феврале в послании Федеральному собранию Путин подчеркнул необходимость соблюдения всех положений Конституции и требований демократии при проведении президентских выборов в 2024 году.

«Это были слова нашего президента. Мы на них ориентируемся», — сказал Песков и добавил, что все вправе высказывать свои идеи и предложения.

Он отметил, что в условиях беспрецедентной консолидации общества вокруг президента именно Путин абсолютно лидирующий политик. Вряд ли кто-то может конкурировать с ним на выборах, и именно об этом, вероятно, говорил Кадыров.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что подготовка к выборам президента уже началась. Она отметила, что выборы должны пройти достойно, и ЦИК сделает для этого всё необходимое.

12 сентября Путин заявил, что говорить о его участии в выборах можно будет после назначения даты для них. В конце года это должен сделать парламент. Когда решение будет принято, тогда и поговорим, сказал президент.

В Госдуму в начале октября внесли законопроект, уточняющий положения закона о выборах президента России. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что речь идёт о «точечной донастройке системы».

Выборы президента России должны пройти весной 2024 года. Совет Федерации может объявить дату выборов уже в декабре.