Иерусалим, 9 октября, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Мечеть имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова в израильском селении Абу-Гош около Иерусалима повреждена в результате ракетного обстрела со стороны ХАМАС, сообщили 9 октября в МИД Израиля.

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«Прямое попадание ракеты террористов ХАМАСа в мечеть имени Ахмата Кадырова под Иерусалимом», — сказано в сообщении в Telegram-канале израильского МИД.

Ведомство также опубликовало фотографию: на снимке видно, что над зданием мечети поднимается дым.

7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов на юге страны. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. По официальным данным, в Израиле погибли более 700 и пострадали более 2000 человек, более 100 человек были взяты в плен. Власти Палестины сообщили, что в секторе Газа погибли 560 человек и получили ранения 2900 человек.

8 октября власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. Утром 9 октября в Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС».

Российские дипломаты в Израиле работают круглосуточно, взаимодействуя в том числе с властями Палестины, к настоящему времени информации о пострадавших или нуждающихся в помощи гражданах России не поступало, сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Израильско-палестинский конфликт представляет серьёзную опасность для всего Ближнего Востока, так как в противостояние могут быть втянуты и США, и Россия, и Сирия, и Иран, заявил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум сотрудник института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.