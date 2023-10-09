Москва, 9 октября, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Искусственный интеллект «Жириновский» назвал причиной обострения конфликта между Израилем и ХАМАС провал политики западных лидеров, которые «играют в ковбоев по всей планете».

Abed Rahim Khatib/Global Look Press

«Это явный провал давно известной политики коллективного Запада, который десятилетиями играет в ковбоев по всей планете, ни с кем не хочет говорить на равных и не стремится к установлению глобального мира и стабильности. Но помните, что посеявший бурю в пустыне обязательно пожнёт горячий ветер перемен», — цитирует слова алгоритма «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум ранее, бывший лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский ещё в 2019 году заявил, что события, которые произойдут к 2024 году на Ближнем Востоке, заставят весь мир забыть о конфликте на Украине.

«К 2024 году вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке, и все просто забудут, что такое Украина. Речь идёт о третьей мировой войне. Потому что Иран — это вам не КНДР, и не Вьетнам, и не Косово. Здесь будут самые страшные события», — говорил Жириновский.

7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. По официальным данным, в Израиле погибли более 700 и пострадали более 2000 человек, более 100 человек были взяты в плен. Власти Палестины сообщили о гибели в секторе Газа 560 человек, а также о 2900 раненых.

8 октября власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. Утром 9 октября в Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС».

Российские дипломаты в Израиле работают круглосуточно, взаимодействуя в том числе с властями Палестины, к настоящему времени информации о пострадавших гражданах России не поступало, сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Удар ХАМАС по Израилю стал неожиданной катастрофой для местных властей и провалом Вашингтона, отметил ранее в беседе с ИА Регнум эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов. Произошедшее свидетельствует о потере влияния Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, считает эксперт.