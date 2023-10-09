Саратов, 9 октября, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Саратовский областной суд приговорил местного жителя Алексея Кочеткова к 12 годам лишения свободы за поджог релейных шкафов на Приволжской железной дороге. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба суда.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что суд, рассмотрев уголовное дело, признал Кочеткова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 281 УК РФ «Диверсия».

Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а следующих семи лет в исправительной колонии особого режима.

Отмечается, что не позднее 15 марта Кочетков, неудовлетворённый своим материальным положением, вступил в переписку в Telegram с неизвестным, который предложил поджечь релейные шкафы за 10 тыс. рублей.

Получив инструкции и географические координаты, он вскрыл металлической монтировкой два релейных шкафа, облил их бензином и поджёг с помощью газовой горелки и баллона.

Суд также взыскал с Кочеткова 75 тыс. рублей в пользу ОАО «РЖД» в счёт возмещения материального ущерба и 20 тыс. рублей, полученных в результате совершения преступления, в доход государства.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в районе станции Бугульма Куйбышевской железной дороги в Татарстане трое молодых людей подожгли релейный шкаф, они задержаны. Поджог совершили 16-летний Илья Г., 20-летний Адель С. и 22-летний Артур Г., которые познакомились в одном из мессенджеров с куратором, предложившим им гонорар по 5 тыс. рублей каждому за поджог релейного шкафа.