Тель-Авив, Израиль, 9 октября, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Три военнослужащих Армии обороны Израиля пострадали в боестолкновении с вооружёнными лицами, проникшими с территории Ливана. Об этом сообщает 9 октября телеканал i24 News.

IMAGO/FADI AMUN/Global Look Press

«Три израильских солдата получили ранения средней тяжести в перестрелке с террористами, проникшими из Ливана», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, вертолёты Армии обороны Израиля начали наносить удары по территории Ливана. Израильская армия зафиксировала 9 октября проникновение на территорию страны группы подозрительных лиц со стороны Ливана. Отмечалось, что в этот район были направлены военнослужащие Армии обороны Израиля.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 октября на встрече с генеральным секретарём Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом предупредил, что на границе Ливана и Израиля накапливается конфликтный потенциал.

Радикальное палестинское движение ХАМАС 7 октября провело ракетную атаку на территорию Израиля, были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, в том числе по жилым домам, в которых, по заявлениям властей этой страны, скрывались лидеры и бойцы ХАМАС. Власти Израиля 8 октября заявили о переводе государства в состояние войны. Утром 9 октября в Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС».