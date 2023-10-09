Москва, 9 октября, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Брат и сестра продюсера Иосифа Пригожина, проживающие в Израиле, не выходят на связь. Об этом Пригожин рассказал 8 октября изданию MK.RU.

Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press Иосиф Пригожин

Он сообщил, что в Израиле живут его мать, племянники, братья и сёстры. От них продюсер получает информацию о происходящем.

«Правда, я не дозвонился до одного брата и сестры. Мама у меня живёт на севере страны, сестры-братья — в другом месте», — сообщил Пригожин.

По его словам, кто-то из его родных прячется в бомбоубежищах, кто-то ночевал в подвале. Почти во всех домах есть бомбоубежища, и люди спускаются туда после сигналов воздушной тревоги.

Атаку палестинских радикалов на Израиль продюсер назвал вероломным нападением. Страну атаковали во время праздника Суккот, когда люди гуляли и были расслаблены. По его словам, ситуация критическая и очень тяжёлая.

Как сообщало ИА Регнум, в российском посольстве в Израиле заявили, что четыре россиянина официально значатся пропавшими без вести после атаки ХАМАС. Всего пропавших девять — это люди, с которыми родственники не могут связаться.