Москва, 9 октября, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Англосаксонские PR-структуры были сценаристами и режиссёрами наиболее резонансных антироссийских акций, таких как провокация в Буче весной 2022 года, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов в интервью «Российской газете».

По его словам, США и Британия создали и активно применяют многоуровневую систему обработки общественного мнения для ведения гибридной войны против России, Китая и их союзников. Они с опорой на спецслужбы развернули разветвлённую сеть зарубежных лоббистских и пиар-агентств, которые призваны создавать поводы для проведения в собственных интересах информационных кампаний по всему миру.

Храмов назвал наглядным примером деятельность «Ассоциации общественных связей и коммуникаций» со штаб-квартирой в Лондоне, в которую входит несколько десятков зарубежных фирм, а численность её сотрудников по всему миру насчитывает более 30 тысяч человек.

«В тесном контакте с другой сетевой маркетинговой структурой PR Network они координируют определённый сегмент англосаксонской сети манипулирования общественным мнением», — рассказал замсекретаря Совбеза РФ.

Кроме того, Храмов указал, что эти структуры последовательно и скрупулезно обеспечивают информационное прикрытие операций спецслужб США и Англии, их работа финансируется по линии Госдепа и Агентства по международному развитию США, американского «Национального фонда в поддержку демократии», «Фонда Сороса», а также правительства Великобритании.

По словам Храмова, на текущем этапе усилия этих структур направлены, прежде всего, на дискредитацию проводимой Россией спецоперации на Украине. «По информации из украинских источников, они являются сценаристами и режиссёрами наиболее резонансных акций, подобных событиям в Буче», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, город Буча расположен в 10 км от Киева, рядом с аэродромом Гостомель. До конца марта 2022 года Буча находилась под контролем российских военных. После их отхода украинские и западные СМИ опубликовали кадры из города, на которых показали якобы многочисленные трупы мирных жителей. Киев обвинил в этом Москву. Министерство обороны России опровергло эту информацию и назвало опубликованные материалы провокацией.

Французский волонтёр Адриан Боке рассказал об инсценировках в Буче. По его словам, он стал свидетелем пыток и убийств российских военнопленных в одном из ангаров на севере Бучи в первых числах апреля 2022 года — в момент, когда украинские войска уже вернулись в город.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился, что Запад ведёт расследование по инциденту в Буче. Глава МИД заявил о постоянном напоминании Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о важности прояснения ситуации, но от него ответа нет.