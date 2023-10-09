Париж, 9 октября, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Союза Франции и Германии больше нет, Париж должен принимать суверенные решения и перестать подчиняться диктату других стран. Об этом 9 октября заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц

«Пары Франция — Германия больше не существует. Единственная пара, которая существует, это союз хозяин — раб, и, к сожалению, мы здесь рабы», — приводит слова Филиппо «РИА Новости».

Он добавил, что политически Франция уступает Германии во всех вопросах, а французские политики предают страну, подчиняясь чужим интересам.

По его словам, необходимо, чтобы Франция была суверенным государством, которое работало бы на равных с другими странами и прекратило бы подчиняться Вашингтону, Берлину и Брюсселю.

Президент Франции Эммануэль Макрон 9 октября начал двухдневный визит в Германию, где проведёт встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Как ранее сообщало ИА Регнум, на неформальном саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони спровоцировали дипломатический скандал из-за вопросов миграции. Шольц, в свою очередь, заявил, что Европейский союз необходимо реформировать ради принятия в блок новых государств. Речь идёт о возможности принимать ключевые решения, касающиеся в том числе внешней политики и безопасности, квалифицированным большинством, а не всеми странами блока, как это происходит сейчас.