Москва, 9 октября, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Россия выступает за интернационализацию управления интернетом, заявил 9 октября заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Сейчас США используют «правила ответственного поведения в интернете» как инструмент давления, а продвигаемая ими «Декларация о будущем интернета» ставит своей целью закрепить дискриминацию в глобальной сети, отметил Храмов в интервью «Российской газете».

Одной из целей США является получение контроля над информационной инфраструктурой суверенных стран, добавил Храмов. Союзники Вашингтона, ставшие заложниками его риторики и давления, вынуждены идти на разрушение ранее достигнутых договоренностей, сказал заместитель секретаря Совбеза. Вашингтон стремится создать подконтрольный ему «международный» центр для расследования киберпреступлений, отметил он.

«Расчёт прозрачен: навязывание таких правил даст возможность Вашингтону продолжать диктовать условия другим государствам и избирательно определять, для кого правила являются обязательными, а для кого они носят рекомендательный, ни к чему не обязывающий характер», — сказал заместитель секретаря Совбеза.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в июле 2023 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что американские корпорации фактически единолично контролируют интернет, из-за чего странам БРИКС вместе с партнёрами нужно стремиться к интернационализации управления сетью.

Американская сторона использует все имеющиеся в её распоряжении ресурсы для стимулирования протестов в странах, которые она считает «недемократичными», отметил Патрушев. Необходимо добиваться появления в цифровой среде универсального международно-правового режима на принципах суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела, добавил секретарь Совбеза.

В марте 2023 года Патрушев отмечал, что молодые люди первыми попадают под удар западной пропаганды, и важно создавать условия для укрепления патриотизма в России. В интернете имеется информация, которая формирует чуждые российскому обществу ориентиры и ценности, поэтому необходимо научить молодёжь разбираться и отсеивать ложь, сказал секретарь Совбеза.