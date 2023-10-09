Москва, 9 октября, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Антирекорд социал-демократической партии (СДПГ) в Гессене и Баварии на региональных выборах Германии стал серьёзным ударом по имиджу канцлера ФРГ Олафа Шольца и предрекает ослабление позиций фракции в правительстве. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился политический аналитик Александр Сосновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Ранее издание Spiegel сообщило, что социал-демократическая партия канцлера Германии побила антирекорд на региональных выборах в федеральной земле Гессен, набрав лишь 15,1% голосов. Издание отмечает, что эта партия никогда не получала такой низкой доли голосов в данном регионе. При этом сообщается, что после закрытия избирательных участков на парламентских выборах в Баварии лидируют консервативные партии ХСС (Христианско-социальный союз), а в Гессене — ХДС (Христианско-демократический союз).

«Поражение на выборы в земельные парламенты Баварии и Гессена — это не просто провал партии Шольца, это оглушительный провал», — указал Сосновский.

Он пояснил, что когда немецкая партия набирает около 10% голосов или даже меньше этого, то по традиции она перестаёт считаться народной партией. Поэтому уже сейчас у СДПГ есть шансы потерять былые преимущества. К тому же, как отметил Сосновский, итоги выборов именно в таких федеративных землях Бавария и Гессен никак нельзя считать проходными, наоборот, они имеют огромное значение. По словам аналитика, Бавария — это одна из самых значимых федеральных земель Германии, а Гессен является центром, в котором расположены значимые финансовые институты.

«Провал в Баварии и Гессене означает, что в целом социал-демократы практически вылетают из всевозможных коалиций на будущее, в том числе и правительственных. И это означает, что ведущая партия на уровне правительства теперь не может опираться на федеральные земли. А ведь местные парламенты формируют основу для прохождения различных законов и решений через двухпалатную систему немецкой власти. И безусловно это удар по имиджу самого Шольца», — отметил политический аналитик.

Сосновский обратил внимание, что фигуру немецкого канцлера часто критикуют, всё меньше избирателей поддерживает его политические решения, а потому он больше не числится среди популярных политиков Германии. В сложившейся ситуации, которую обнажили итоги выборов, Шольцу придётся принимать серьёзные решения, считает политолог.

«Он может сделать вид, как он обычно и делает, что ничего не произошло. И досидеть до конца своего срока канцлера. Но тогда уж точно его не переизберут, и его партия вероятно не войдёт в правительственную коалицию. Либо ему нужно предпринять какие-то серьёзные шаги, которые могут изменить рейтинг его партии. Такими шагами может стать его скорая отставка», — допустил Сосновский.

По такому сценарию, когда канцлер пытается сохранить хотя бы авторитет и позиции своей партии, Шольц должен сразу же предложить удобного и для себя, и для общества кандидата, который немедленно займёт его место. По мнению Сосновского, им может стать министр обороны Германии Борис Писториус.

«Это может спасти социал-демократов. Но это маловероятно, потому что вряд ли Шольц откажется от своего кресла с зарплатой, пенсией и прочими льготами», — заключил политический аналитик.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября телеканал N-TV предупредил, что выборы в Баварии и Гессене могут стать провальными для СДПГ и канцлера Германии Олафа Шольца, который представляет эту политическую силу. В двух этих федеральных землях проживают в общей сложности 19 млн человек. Оба региона имеют серьёзный экономический, социальный и политический вес в ФРГ.

6 октября агентство Reuters, ссылаясь на источники в германском правительстве, сообщило, что Берлин прогнозирует по итогам 2023 года экономический спад на 0,4%. При этом отмечалось, что в апреле правительство Германии прогнозировало рост на 0,4% к концу года. Источники в правительстве Германии сообщили, что отрицательно на нынешний прогноз повлияли инфляционные показатели и высокие цены на энергоносители.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Олаф Шольц своими действиями вгоняет немецкую химическую промышленность в банкротство. Как отметила дипломат, на сегодня целая отрасль экономики ФРГ — химическая промышленность, которой всегда была славна страна — находится на грани разорения.

Ранее историк Тарик Сирил Амар в издании Newsweek указал, что Германии придётся заплатить «страшную цену» за продвижение антироссийской политики в угоду США. Состояние немецкой экономики вызывает в Германии беспокойство — модель управления переживает кризис не только экономический, но и политический.

23 сентября немецкая газета Bild am Sonntag опубликовала материал с результатами исследования института Insa, согласно которому уровень поддержки правительства Германии среди населения упал до 37%. Это стало новым антирекордом с 2021 года, когда канцлером ФРГ стал Олаф Шольц.