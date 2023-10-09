Брюссель, 9 октября, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Европейский союз объявил о заморозке всего объёма помощи Палестине в связи с агрессией против Израиля, все проекты в рамках данной помощи будут пересмотрены. Об этом сообщил еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Варгелий на своей странице в социальной сети.

Yousef Masoud/Global Look Press

«Масштабы террора и жестокости против Израиля и его народа стали поворотным моментом. Сотрудничество не может продолжаться, как будто ничего не произошло», — отметил он, добавив, что Еврокомиссия, которая является крупнейшим донором палестинцев, начала пересматривать весь пакет помощи развития в 691 млн. евро.

Варгелий добавил, что все платежи будут приостановлены, все проекты начали пересматривать, все новые бюджетные предложения, в том числе на 2023 год, были отложены до принятия решений.

Как передавало ИА Регнум, ранее армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа после ракетной атаки, которой подвергся Израиль утром 7 октября. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, был отдан приказ о мобилизации резервистов. Он призвал население сектора Газа незамедлительно покинуть эту территорию. Израильские войска превратят в руины места, где действует радикальное палестинское движение ХАМАС, предупредил он.

Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов высказал мнение о том, что удар ХАМАС по Израилю стал неожиданной катастрофой для местных властей и провалом Вашингтона. Произошедшее свидетельствует о потере влияния Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, считает эксперт.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия и Лига арабских государств (ЛАГ) считают неприемлемым любое насилие, в том числе взятие в заложники женщин и детей в зоне палестино-израильского конфликта. Также он отметил, что очередное обострение конфликта на Ближнем Востоке показывает нежизнеспособность нынешнего статус-кво. Глава МИД России призвал Израиль и Палестину остановить кровопролитие и начать переговоры.