Тель-Авив, Израиль, 9 октября, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Вертолёты ВВС Израиля начали наносить удары по территории Ливана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ, опубликованном 9 октября в его Telegram-канале.

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«Вертолёты Армии обороны Израиля в настоящий момент наносят удары по ливанской территории. Подробности последуют», — уточнили в израильской армии.

Ранее в пресс-службе сообщали о том, что израильская армия зафиксировала 9 октября проникновение на территорию страны группы подозрительных лиц со стороны Ливана. Отмечалось, что в этот район были направлены военнослужащие Армии обороны Израиля.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 октября на встрече с генеральным секретарём Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом предупредил, что на границе Ливана и Израиля накапливается конфликтный потенциал.

Тем временем израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль своей жёсткой реакцией на нападение ХАМАС изменит Ближний Восток. Он предупредил, что трудные дни для Израиля ещё впереди.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС провело ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. По официальным данным, в Израиле погибли более 700 и пострадали более 2000 человек, более 100 человек, как военнослужащие, так и мирные жители, были взяты в плен.

Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, в том числе по жилым домам, в которых, по заявлениям властей этой страны, скрывались лидеры и бойцы ХАМАС. 8 октября власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. Утром 9 октября в Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС».

Удар ХАМАС по Израилю стал неожиданной катастрофой для местных властей и провалом Вашингтона, отметил ранее в беседе с ИА Регнум эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов. Произошедшее свидетельствует о потере влияния Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, считает эксперт.