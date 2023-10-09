Москва, 9 октября, 2023, 17:39 — ИА Регнум. До января 2024 года перед конгрессменами США едва ли встанет вопрос о том, чтобы сделать не Украину, а Тайвань основным получателем американской помощи, считает главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский. Об этом он заявил 9 октября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее несколько конгрессменов-республиканцев выступили за то, чтобы перенаправить Тайваню ту военную помощь, которую сегодня отправляют на нужды киевского режима.

Как пояснил Островский, в настоящее время в США многие считают, что заниматься надо Китаем, а не Украиной. В частности, из-за того, что по итогам предстоящих выборов (январь 2024 года) на Тайване может победить «Гоминьдан», и Китай мирно объединится с островом Тайвань. А если к потенциалу Китая прибавится потенциал Тайваня, то Америка явно проиграет.

«И поэтому в США будут делать всё, чтобы этого не произошло. Для этого используются любые средства, — сказал Островский. — Однако до января 2024 года перед американскими конгрессменами едва ли встанет вопрос о том, чтобы сделать не Украину, а Тайвань основным получателем помощи из США. На сегодняшний день для Вашингтона главный вопрос — это оказание военной помощи Израилю, для того чтобы он окончательно решил палестинский вопрос. Поэтому не исключено, что основные деньги пойдут туда, а даже не на Украину».

Что касается самой КНР, то, как пояснил Островский, там вообще не горят желанием использовать против Тайваня жёсткие меры. Тем более что это не в традициях Китая, который предпочитает использовать мягкую силу. Вот и сейчас Пекин рассчитывает решить все вопросы путём переговоров. К тому же предварительные переговоры с лидерами «Гоминьдана» уже состоялись, и возвращение этой партии к власти повышает вероятность мирного объединения Китая.

Как уточнил Островский, правящая ныне на острове «Демократическая прогрессивная партия Тайваня» стоит на той позиции, что Тайвань — это отдельное государство, и жители Тайваня не считают себя китайцами. А вот «Гоминьдан» ориентирован на то, что рано или Тайвань будет воссоединяться с Китаем.

Похожей точки зрения на китайско-тайваньские отношения придерживается директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов. В беседе с корреспондентом ИА Регнум он заявил, что Китай не собирается начинать атаку на Тайвань.

«Вряд ли Пекин решится сам начать подобную операцию. Во-вторых, Китаю сейчас крайне невыгодно вступать в горячую фазу вооруженного конфликта с Тайванем, потому что Китай может проиграть с имиджевой точки зрения, — сказал Маслов. — Плюс Китай очень надеется на выборы на Тайване, которые пройдут в 2024 году, в результате которых к власти, скорее всего, придёт партия «Гоминьдан», которая не любит коммунистов, но не собирается торпедировать взаимодействие с Китаем. Таким образом, Пекину сейчас выгодна выжидательная тактика».

По мнению Маслова, вряд ли Тайвань перехватит у Украины основную часть американской помощи. Востоковед констатировал, что остров и так уже очень хорошо укреплён, и каких-то активных действий против него не ведётся.

«Деньги будут распределяться так, что основная помощь продолжит идти Украине. А дальше по нисходящей: Тайвань, Израиль. И вообще ситуация на Ближнем Востоке будет отвлекать много денег», — пояснил собеседник ИА Регнум.

Маслов убеждён, что Китай готов решать тайваньскую проблему жёсткими способами, но не намерен этого делать. Пекин хочет показать, что его концепция решения любых вопросов мирным, политическим путём дееспособна.

«А это можно сделать только тогда, когда Китай, пусть и в течение долгого времени, решит вопрос мирного урегулирования тайваньской проблемы», — подытожил китаист.

Ранее ИА Регнум сообщало, что когда на заседании Конгресса шло голосование, посвящённое дальнейшей помощи Украине, республиканец Майкл Коллинз выступил против того, чтобы наращивать поддержку киевского режима, и призвал вместо этого оказывать усиленную помощь Тайваню. Для Коллинза и ряда его единомышленников Тайбэй и Киев фактически стали соперниками в борьбе за американские поставки.

До этого глава комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что США должны сделать всё возможное для того, чтобы избежать военного конфликта с Китаем. В то же время он полагает, что если китайская армия вторгнется на Тайвань, то США смогут отразить это нападение, поскольку американская армия модернизируется и не стоит на месте.

В свою очередь, министр военно-воздушных сил КНР Фрэнк Кендалл заявил, что Китай наращивает военную мощь для подготовки к возможной войне с США, которым следует оптимизировать силы для противодействия этой угрозе. Он обратил внимание на то, что в КНР уже создали два новых вида вооружённых сил, в том числе предназначенных для ударов по авианосцам. Кендалл уверен, что если сил США окажется недостаточно для сдерживания Китая на Тайване и в других точках земного шара, то может разгореться война.