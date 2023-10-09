Москва, 9 октября, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Вероятный призыв Даниила, сына российского актёра Максима Виторгана, в ряды Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) прокомментировала семья артиста. Супруга Эммануила Виторгана Ирина усомнилась, что подобное развитие событий возможно.

Соцсети Максим Виторган с сыном Даниилом

Ранее 9 октября ряд СМИ распространил информацию, что служивший в ЦАХАЛ Даниил, который всего месяц назад завершил службу, может быть мобилизован в качестве резервиста израильской армии из-за обострения палестино-израильского конфликта и вторжения ХАМАС.

«Призвать его в армию? Это ерунда какая-то», — заявила корреспонденту ИА Регнум Ирина Млодик-Виторган.

На фоне обострения в Израиле уже были мобилизованы порядка 300 тыс. резервистов. Отслуживший в качестве срочника Даниил Виторган тоже входит в резерв ЦАХАЛ. Максим Виторган и его сын Даниил покинули Россию после начала СВО. Ранее молодой человек собирался идти по стопам отца и строить карьеру артиста на родине. Он отслужил в российской армии и поступил во Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК). Но всё бросил и отправился с отцом в Израиль, где также отправился на службу. Это является одним из условий получения гражданства страны. После года срочной службы он получил право претендовать на получение израильского паспорта. В сентябре 2023 года молодой человек демобилизовался и отправился в путешествие по Европе. 19 сентября он отпраздновал своё 23-летние в Амстердаме.

После эскалации конфликта между сектором Газа и Израилем в России многие СМИ заговорили о вероятности призыва на службу российских релокантов, получивших израильское гражданство. На фоне слухов иноагент Максим Галкин даже записал видеообращение, в котором несколько минут рассказывал о восхищении и гордости за Израиль, но признавал, что воевать не пойдёт.