Грозный, 9 октября, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину вручён орден имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова, сообщил 9 октября глава республики Рамзан Кадыров.

Владимир Федоренко/РИА Новости

«Указ о присвоении ордена был подписан ещё в 2007 году, но всё это время не было либо подходящего случая, либо повода, чтобы передать высшую награду региона человеку, внёсшему неоценимый вклад в восстановление нашей республики и поддержавшему народ в самый тяжелый период его истории», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Вручение почётной награды — лишь «скромная часть» благодарности, которую народ Чечни хотел бы выразить президенту России, добавил Кадыров.

Высшая награда Чеченской республики была учреждена в 2004 году. В числе прочих ею были награждены заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, бывший мэр Москвы Юрий Лужков и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 8 октября глава Чечни предложил из-за проведения специальной военной операции отложить президентские выборы 2024 года или провести их с одним кандидатом. В Кремле, комментируя это предложение, отметили, что власти страны руководствуются Конституцией, добавив при этом, что лидерство Владимира Путина в российской политике вполне очевидно.

В сентябре 2023 года президент России провёл рабочую встречу с главой Чечни. Владимир Путин, в частности, отметил положительную динамику в развитии региона, заявив, что это стало возможно благодаря качественной работе местных властей и их эффективному взаимодействию с правительством РФ.