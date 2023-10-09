Майма, Алтай, 9 октября, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Восемь тысяч саженцев сосны высажено на территории Соузгинского сельского поселения в Республике Алтай 7 и 8 октября. В акции, организованной всесезонным курортом «Манжерок», приняли участие не только его сотрудники, но и члены кабинета министров республики, депутаты, представители общественности, администрации Майминского района, горно-алтайского отделения Сбербанка, студенты политехнического колледжа имени М. З. Гнездилова, обучающиеся по специальности «Лесное и парковое хозяйство».

Всесезонный курорт «Манжерок» Курорт «Манжерок» высадит более 1,5 млн сосен в этом году

Генеральный директор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин поблагодарил участников акции за активное участие и неравнодушие в деле сохранения природы. В свою очередь представителей курорта поблагодарил глава Республики Алтай Олег Хорохордин. «Благодарю всесезонный курорт «Манжерок» за инициативы по восстановлению и сохранению нашей природы. Вы делами доказываете, что для вас это не пустой звук, а задача, в решение которой вы готовы внести и вносите свой реальный вклад», — заявил он.

Лесовосстановительную программу всесезонный курорт «Манжерок» реализует в республике уже второй год. В прошлом году высадили 286 тыс. саженцев на 100 гектарах на территории Бирюлинского сельского поселения. В этом же году проект нарастил масштабы. В 2023 году «Манжерок» уже высадил 310 тысяч саженцев в Майминском и Чойском районах Республики Алтай, а до конца этого года компания планирует высадить полтора миллиона саженцев хвойных пород деревьев на разных участках на общей площади в 500 гектаров. Ожидается, что лесовосстановительные работы курорта станут самыми масштабными в регионе.

По словам Владимира Щербинин, это — не единственная экологическая акция компании. Ранее в этом году «Манжерок» выпустил в сибирские реки 50 тысяч мальков нельмы. Кроме того, курорт занимается экореабилитацией Манжерокского озера. Проект позитивно оценила общероссийская общественная организация «Зеленый патруль». За него республика получила дополнительные баллы в Сводном экологическом индексе и удержала третье место в Национальном экологическом рейтинге регионов РФ.