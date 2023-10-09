Москва, 9 октября, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по энергетике одобрил к первому чтению проект поправок к закону об экспорте газа, разрешающий зарубежные поставки сжиженного природного газа (СПГ) без привязки к конкретным месторождениям. Об этом сообщил глава комитета по энергетике Павел Завальный на заседании комитета Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Есть поручение президента, поэтому ускорить рассмотрение, причём срок стоит конкретно до 1 ноября. Поэтому мы должны до конца октября этот законопроект рассмотреть, и причём учесть все замечания», — заявил Завальный.

Законопроект внесён в июле группой депутатов по результатам поездки членов парламента в Мурманск. Проект закона предусматривает допуск к экспорту СПГ проектов без привязки к конкретному месторождению без расширения субъектного состава экспортёров. В частности, таким образом может быть оформлен экспортный доступ проекта «Мурманский СПГ».

Как передавало ИА Регнум, в посёлке Белокаменка Мурманской области президент России Владимир Путин дал старт отправке по Северному морскому пути первой технологической линии сжижения газа для завода «Арктик СПГ — 2» к месту эксплуатации на Гыданский полуостров.

20 июля президент России Владимир Путин находился с рабочей поездкой в Мурманской области. В ходе совещания на тему загрузки Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ООО «Новатэк-Мурманск» он отметил, что после реализации второй части «Арктик СПГ — 2» Северный морской путь будет заполняться, а для этого необходимы ледоколы самого большого класса.

«Новатэк» планирует из своей доли в «Арктик СПГ — 2» поставлять сжиженный газ в Японию, рассказал глава компании Леонид Михельсон. В проекте «Арктик СПГ — 2», в отличие от «Ямал СПГ», сжиженный газ реализуют партнёры в зависимости от доли владения. Одним из акционеров проекта является японский консорциум Japan Arctic LNG, в который входят Mitsui & Co., Ltd. и JOGMEC.