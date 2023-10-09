Москва, 9 октября, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Международный комитет Госдумы проработает вопрос отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом 9 октября сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Пока дано поручение комитету проработать вопрос. Решений нет», — приводит агентство слова источника.

Отмечается, что Совет Думы может вернуться к этому вопросу через неделю.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября президент РФ Владимир Путин допустил, что Россия может отозвать ратификацию ДВЗЯИ.

6 октября постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал, что Россия собирается отозвать ратификацию этого договора, чтобы быть на равных с США, которые подписали договор, но не ратифицировали его. При этом дипломат заверил, что отзыв не означает намерение возобновить ядерные испытания.

7 октября Госдепартамент США выпустил заявление, в котором выразил беспокойство в связи с планами России по ДВЗЯИ. В американском ведомстве выразили мнение, что такой шаг якобы подвергает опасности глобальные нормы о запрете испытания ядерных бомб. Посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что Вашингтон ведёт себя двулично, выступая за запрет на проведение ядерных испытаний, но не утверждая его сам.