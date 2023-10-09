Москва, 9 октября, 2023, 16:39 — ИА Регнум. В Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении участкового в селе Красногвардейское после того, как тот получил от коллеги 300 тыс. рублей за обещание «прикрыть» его мошенничество в отношении бойца СВО.

Иван Шилов ИА Регнум

Как рассказал источник ИА Регнум, 24-летний лейтенант Кирилл П., будучи участковым в родном селе, получил от своего коллеги, кинолога Даниила А., 300 тыс. рублей за обещание не привлекать его к ответственности по делу о мошенничестве в отношении местного жителя Виталия К., который ушёл служить по контракту в зону СВО.

По данным собеседника агентства, Даниил заполучил более 1,2 млн рублей, принадлежащих военному, а лейтенант об этом узнал. В итоге, несмотря на то что сам Виталий никакого заявления на обидчика не писал, участковый пригрозил коллеге уголовным делом и получил взятку в 300 тыс. рублей. Выяснилось это при расследовании дела о мошенничестве.

К настоящему моменту сержанта Даниила А. уволили за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника МВД, а лейтенант Кирилл П. стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

28 сентября ИА Регнум узнало, что в Херсонской области сотрудник полиции покончил с собой, а второй оказался под следствием после попытки мужчины заменить украинские водительские права на российские. Как оказалось, из-за того что удостоверение было поддельным, правоохранители хотели получить взятку.