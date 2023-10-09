Доха, 9 октября, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Команда «Макларен» установила на Гран-при Катара рекорд «Формулы-1» по самому быстрому пит-стопу, пишет DHL Motorsports в соцсетях.

Panoramic/Global Look Press

Так, механики команды поменяли колеса на болиде пилота Ландо Норриса за 1,8 секунды. «Макларен» побил рекорд «Ред Булл», установленный в 2019 году на Гран-при Бразилии, когда смена колёс гонщика Максу Ферстаппену обошлась в 1,82 секунды.

«Новый мировой рекорд! Это свидетельство неустанных тренировок и напряжённой работы нашего великолепного пит-коллектива», — написал глава «Макларена» Зак Браун в соцсетях.

Как сообщало ИА Регнум, нидерландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен третий раз стал чемпионом «Формулы-1», победив в спринтерской гонке Гран-при Катара.

До Ферстаппена только четыре пилота становились чемпионами три и более раз подряд. Михаэль Шумахер выигрывал чемпионаты с 2000 по 2004 год, Хуан Мануэль Фанхио — с 1954 по 1957 год, Себастьян Феттель — с 2010 по 2013 год, и Льюис Хэмилтон — с 2017 по 2020 год.