Коломбо, Шри-Ланка, 9 октября, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Шри-ланкийский актёр театра и кино Джексон Энтони скончался после 15 месяцев комы. Он не оправился после ДТП с участием слона, сообщает 9 октября Daily News.

Friso Gentsch/Global Look Press

Энтони умер в Национальной больнице в Коломбо, ему было 65 лет. Актёра доставили в медучреждение 2 июля минувшего года после аварии в городе Талава.

Актёр возвращался со съёмок в Галгамуве, в автомобиле вместе с ним находился младший брат Саман и ещё один человек. Машина врезалась в дикого слона и получила серьёзные повреждения. Слон, предположительно, был тяжело ранен.

Энтони доставили в больницу Анурадхапура, а затем перевезли в Коломбо. В Национальной больнице его оперировали семь часов.

Джексон Энтони — один из самых популярных артистов в Шри-Ланке, 16 раз получавший национальную награду за лучшую мужскую роль. Он также был режиссёром, продюсером, обозревателем, писал книги и сценарии, пел, вёл телепередачи и путешествовал.