Тель-Авив, Израиль, 9 октября, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Израиль своей жёсткой реакцией на нападение ХАМАС изменит Ближний Восток, заявил 9 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на совещании с руководителями южных регионов страны.

Алексей Никольский/РИА Новости Премьер-министр Биньямин Нетаньяху

«Израиль перевернёт каждый камень, чтобы помочь вам всем. Я прошу вас стоять твёрдо, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток», — сказал Нетаньяху, слова которого передаёт канцелярия премьер-министра.

Он предупредил, что трудные дни для Израиля ещё впереди.

Тем временем пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила 9 октября, что израильские военные начинают масштабную атаку на центры группировки ХАМАС в секторе Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант уточнил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Он подчеркнул, что перекрыта подача в регион электричества, газа и продовольствия.

Как передавало ИА Регнум, ранее армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа после беспрецедентной по масштабу ракетной атаки, которой подвергся Израиль утром 7 октября. Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, отдан приказ о мобилизации резервистов. Он призвал население сектора Газа незамедлительно покинуть эту территорию. Израильские войска превратят в руины места, где действует радикальное палестинское движение ХАМАС, предупредил он.

Удар ХАМАС по Израилю стал неожиданной катастрофой для местных властей и провалом Вашингтона, отметил ранее в беседе с ИА Регнум эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов. Произошедшее свидетельствует о потере влияния Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, считает эксперт.